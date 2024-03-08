Матвей Китайцев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Китайцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Китайцев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|82' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|19.04.2024
|82' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)