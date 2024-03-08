Леонид Кононов - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Кононов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Одинцово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Кононов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Одинцово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол)
|1:2
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|12.04.2024
|82' - 90'
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|90' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.04.2024
|82' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|90' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|08.03.2024
|74' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)