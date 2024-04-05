Дмитрий Матяш - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Матяш
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пески
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Матяш
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пески
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2000 (23 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|46' - 90'
|Ислочь
|0:2
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|46' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур