Егор Бабич - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бабич
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Егор
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бабич
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|82' - 90'
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|13.04.2024
|46' - 90'
|Ислочь
|0:2
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|82' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|13.04.2024
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Арсенал (Дзержинск)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|29.03.2024
|65' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)