Руслан Мялковский - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мялковский
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2006 (17 лет)
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Мялковский
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 46'
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|74' - 90'
|Ислочь
|0:2
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|71' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -46'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|20.04.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|13.04.2024
|74' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Арсенал (Дзержинск)
|05.04.2024
|71' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)