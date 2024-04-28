Николай Рябых - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рябых
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Рябых
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мозырь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур