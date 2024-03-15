Павел Чикида - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Чикида
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смолевичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Павел
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Чикида
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смолевичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Слуцк
|1:0
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|49'
|28.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|3:0
|Арсенал
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|90'
|20.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|5'
|07.04.2024
|1' - 90'
|Славия-Мозырь
|2:1
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|10'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|7
|5
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|49'
|28.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|90'
|20.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)
|14.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|5'
|07.04.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|10'
|30.03.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|13' 35' 53' 77'
|15.03.2024
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Днепр (Могилев)
|12'