Станислав Стефанович - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Стефанович
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2004 (19 лет)
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Стефанович
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|84' - 90'
|Шахтер
|1:2
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|14.04.2024
|83' - 90'
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|28.04.2024
|84' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|14.04.2024
|83' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:4
|Динамо-Брест (Брест)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Витебск (Витебск)