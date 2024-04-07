Cole Mrowka - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Cole Mrowka
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Cole Mrowka
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Монтеррей
|1:3
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, ответный матч
|25.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|2:1
|Монтеррей
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, первый матч
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Коламбус
|США. МЛС, 11 тур
|10.04.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|
1:2
(3:4)п
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч
|07.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|1:1
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур