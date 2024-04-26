Захар Гицелев - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Захар
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гицелев
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берёза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Захар
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Гицелев
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берёза
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|72' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)