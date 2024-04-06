Diego Castrillo - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Diego Castrillo
|Команда
|Ривер Плэйт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Diego Castrillo
|Команда
|Ривер Плэйт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Пеньяроль
|3:0
|Ривер Плэйт
|Уругвай. Примера, 10 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Ривер Плэйт
|2:2
|Прогресо
|Уругвай. Примера, 9 тур
|14.04.2024
|1' - 77'
|Дефенсор Спортинг
|2:1
|Ривер Плэйт
|Уругвай. Примера, 8 тур
|06.04.2024
|73' - 90'
|Ривер Плэйт
|3:1
|Монтевидео Уондерерс
|Уругвай. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч