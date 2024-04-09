Juan Alcivar - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Juan Alcivar
|Команда
|Имбабура
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Juan Alcivar
|Команда
|Имбабура
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Имбабура
|0:1
|Индепендьенте дель Валле
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Эль Насьональ
|2:0
|Имбабура
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:1
|Макара
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч