Teodor Ivanov - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Teodor Ivanov
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Teodor Ivanov
|Команда
|ЦСКА 1948
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|1' - 90'
|ЦСКА 1948
|1:1
|Арда
|Болгария. Первая лига, 1 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Локомотив Пл
|1:1
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 30 тур
|15.04.2024
|1' - 90'
|ЦСКА 1948
|2:1
|Локомотив
|Болгария. Первая лига, 29 тур
|11.04.2024
|1' - 90'
|ЦСКА 1948
|0:1
|Лудогорец
|Болгария. Первая лига, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Ботев
|0:0
|ЦСКА 1948
|Болгария. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч