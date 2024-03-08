Никита Киселев - статистика
#43 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Липецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2007 (17 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Киселев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Липецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 апреля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|81' - 90'
|Урал (мол)
|1:0
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|72' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|76' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|68' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|81' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|72' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|76' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|68' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|79' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|61' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|90'
|08.03.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)