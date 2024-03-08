Георгий Широков - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Широков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Широков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 46'
|Урал (мол)
|1:0
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|63' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|90' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|90' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|63' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|64' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|86'