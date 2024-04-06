Yeerzhati Yeerjieti - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Yeerzhati Yeerjieti
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Yeerzhati Yeerjieti
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 9 тур
|26.04.2024
|1' - 90'
|Циндао Вест Кост
|0:2
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 8 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Бейджин Гуоань
|4:0
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 7 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Цанчжоу Майти Лайонс
|3:2
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 6 тур
|10.04.2024
|Был в запасе
|Циндао Вест Кост
|1:3
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 5 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Чжэцзян Профешионал
|1:2
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 4 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч