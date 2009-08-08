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    Олег Тарасенко - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Владимирович
    Фамилия Тарасенко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1990 (32 года)
    Рост 192
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2009 88' -90' Динамо (Киев) 1:1 Карпаты (Львов)
    08.08.2009 1' -90' Карпаты (Львов) 4:0 Заря (Луганск)
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