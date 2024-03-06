Николоз Цецхладзе - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Цецхладзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Николоз
|Фамилия
|Цецхладзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|63' - 90'
|Динамо
|0:0
|Колхети-1913
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|63' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.03.2024
|46' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо (Тбилиси)