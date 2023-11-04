Адам Мейор - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мейор
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мейор
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Суонси
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 46 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Сандерленд
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 44 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Миллуолл
|3:1
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 43 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Миллуолл
|1:0
|Лестер
|Англия. Чемпионшип, 42 тур
|06.04.2024
|90' - 90'
|Хаддерсфилд Таун
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моркамб
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|70' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|85'
|02.12.2023
|1' -90'
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|0:2
|Моркамб (Моркамб)
|74'
|04.11.2023
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Моркамб (Моркамб)