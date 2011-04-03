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    Игорь Тистык - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Тистык
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1989 (33 года)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2011 82' -90' Волынь (Луцк) 0:3 Карпаты (Львов)
    90'
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