Тео Уиддрингтон - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Уиддрингтон
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Уиддрингтон
|Команда
|Олдершот
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саутгемптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олдершот
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|4:1
|Олдершот (Олдершот)
|35'
|04.11.2023
|1' -86'
|Суиндон Таун (Суиндон)
|4:3
|Олдершот (Олдершот)
|37'