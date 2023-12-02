Сэм Корне - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Корне
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Корне
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэйдстоун Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|5:0
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|27.01.2024
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|66'
|06.01.2024
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|1:0
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|45'
|02.12.2023
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|2:1
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|35'