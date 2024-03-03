Жахонгир Хошимбоев - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Жахонгир
|Фамилия
|Хошимбоев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Жахонгир
|Фамилия
|Хошимбоев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|14.03.2024
|87' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)