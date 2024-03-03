Мурод Тошматов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мурод
|Фамилия
|Тошматов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Имя
|Мурод
|Фамилия
|Тошматов
|Команда
|ОКМК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июня 1991 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОКМК
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|73' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:1
|ОКМК (Алмалык)
|90'
|29.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|90' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|3:1
|Динамо Сам (Самарканд)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Навбахор (Наманган)
|1:1
|ОКМК (Алмалык)
|03.03.2024
|88' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)