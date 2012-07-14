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    Андрей Гринченко - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Викторович
    Фамилия Гринченко
    Команда Нива
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1986 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2012 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Шахтер (Донецк)
    14.07.2012 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:2 Говерла (Ужгород)
    56'
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