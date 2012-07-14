Андрей Гринченко - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Гринченко
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Гринченко
|Команда
|Нива
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)
|14.07.2012
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|56'