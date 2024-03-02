Тохир Тухтасинов - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Тохир
|Фамилия
|Тухтасинов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2004 (19 лет)
|Имя
|Тохир
|Фамилия
|Тухтасинов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|90' - 90'
|Бунедкор
|0:0
|Динамо Сам
|Узбекистан. Суперлига, 5 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бунедкор
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|90' -90'
|Бунедкор (Ташкент)
|0:0
|Динамо Сам (Самарканд)
|90'
|29.03.2024
|Был в запасе
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)