Иззатилла Абдуллаев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Иззатилла
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1996 (28 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Иззатилла
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1996 (28 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|75' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|14.03.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|09.03.2024
|1' -88'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|03.03.2024
|1' -61'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)
|22'