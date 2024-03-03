Сардор Абдунабиев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Сардор
|Фамилия
|Абдунабиев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Сардор
|Фамилия
|Абдунабиев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|66' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|85'
|29.03.2024
|1' -69'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|14.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|21'
|09.03.2024
|1' -74'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|70'
|03.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)