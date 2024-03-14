Собит Синдаров - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Собит
|Отчество
|Собирович
|Фамилия
|Синдаров
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Собит
|Отчество
|Собирович
|Фамилия
|Синдаров
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|85' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|29.03.2024
|84' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|14.03.2024
|90' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)