Дамьян Крайсник - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Крайсник
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Дамьян
|Фамилия
|Крайсник
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|5
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|29.03.2024
|1' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|14.03.2024
|1' -87'
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|38' 71'
|09.03.2024
|1' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)
|41'
|03.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|2:2
|Металлург Б (Бекабад)