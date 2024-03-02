Оллоберган Каримов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Оллоберган
|Фамилия
|Каримов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Оллоберган
|Фамилия
|Каримов
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|Был в запасе
|Бунедкор
|0:0
|Динамо Сам
|Узбекистан. Суперлига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бунедкор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2024
|Был в запасе
|Бунедкор (Ташкент)
|0:0
|Динамо Сам (Самарканд)
|29.03.2024
|71' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|1:0
|Бунедкор (Ташкент)
|17.03.2024
|1' -88'
|Бунедкор (Ташкент)
|2:2
|Навбахор (Наманган)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Бунедкор (Ташкент)
|1:3
|Кызылкум (Зарафшон)