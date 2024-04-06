Richard Mina - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Richard Mina
|Команда
|ЛДУ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Richard Mina
|Команда
|ЛДУ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 78'
|Либертад Лоха
|2:1
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 4 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|ЛДУ
|1:0
|Текнико Университарио
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Хуниор
|1:1
|ЛДУ
|Кубок Либертадорес, 3 тур
|20.04.2024
|1' - 32'
|Оренсе
|1:0
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|21'
|16.04.2024
|1' - 90'
|ЛДУ
|2:1
|Дельфин
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|ЛДУ
|1:0
|Ботафого
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|06.04.2024
|90' - 90'
|Эль Насьональ
|1:2
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч