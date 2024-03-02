Давит Гоциридзе - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Гоциридзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Давит
|Фамилия
|Гоциридзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2024
|Был в запасе
|Динамо (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|64' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|86' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо (Тбилиси)
|10.03.2024
|90' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|90'
|06.03.2024
|1' -63'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо (Тбилиси)
|34'
|02.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)