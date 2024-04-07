Магомед Рамазанов - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Кадималиевич
|Фамилия
|Рамазанов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Кадималиевич
|Фамилия
|Рамазанов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2024
|Был в запасе
|Авангард
|1:1
|Текстильщик
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур