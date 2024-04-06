Иван Белик - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Белик
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Иван
|Отчество
|Семенович
|Фамилия
|Белик
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|1' - 87'
|Луки-Энергия
|0:2
|Чертаново
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -87'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)