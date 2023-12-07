Маноло Молина - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Маноло
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Линарес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Маноло
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Линарес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1995 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линарес
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|1' -90'
|Линарес (Линарес)
|1:3
|Эльче (Эльче)
|90'