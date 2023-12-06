Альберто Фуэнтес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Фуэнтес
|Команда
|Вильяновенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альхесирас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1999 (24 года)
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Фуэнтес
|Команда
|Вильяновенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альхесирас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильяновенсе
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|1' -90'
|Вильяновенсе (Вильянуэва)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|63'