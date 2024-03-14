Диего Луна - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.05.2024
|1' - 90'
|Урал
|0:0
|Балтика
|Россия. Премьер-лига, 27 тур
|02.05.2024
|Был в запасе
|Ростов
|0:1
|Балтика
|Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
|28.04.2024
|1' - 90'
|Балтика
|3:1
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 26 тур
|24.04.2024
|1' - 90'
|Краснодар
|3:2
|Балтика
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Балтика
|2:1
|Крылья Советов
|Россия. Премьер-лига, 25 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Ахмат
|1:7
|Балтика
|Россия. Премьер-лига, 24 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Зенит
|1:0
|Балтика
|Россия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2024
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|03.04.2024
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|45'
|14.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
(6:7)п
|Балтика (Калининград)