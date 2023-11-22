Рохер Марсе - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Рохер
|Фамилия
|Марсе
|Команда
|Самора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корнелья-де-Льобрегат
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1997 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Рохер
|Фамилия
|Марсе
|Команда
|Самора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корнелья-де-Льобрегат
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1997 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самора
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2023
|1' -97'
|Самора (Самора)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|49'