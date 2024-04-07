Novak Tepšić - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Novak Tepšić
|Команда
|Вождовац
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Novak Tepšić
|Команда
|Вождовац
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Вождовац
|0:0
|Спартак
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Нови Пазар
|0:1
|Вождовац
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Вождовац
|1:2
|Раднички 1923
|Сербия. Суперлига, 30 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Раднички
|2:1
|Вождовац
|Сербия. Суперлига, 29 тур