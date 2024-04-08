Juan Cornejo - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Juan Cornejo
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Juan Cornejo
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Кокимбо Унидо
|3:1
|Уачипато
|Чили. Примера, 11 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:2
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 10 тур
|25.04.2024
|46' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:2
|Расинг Клуб
|Копа Судамерикана, 3 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Кокимбо Унидо
|2:0
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 9 тур
|14.04.2024
|70' - 90'
|Универсидад де Чили
|1:1
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 8 тур
|12.04.2024
|79' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:0
|Спортиво Лукеньо
|Копа Судамерикана, 2 тур
|90'
|08.04.2024
|Был в запасе
|Кокимбо Унидо
|2:1
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч