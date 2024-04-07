Benjamín Berríos - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Benjamín Berríos
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Benjamín Berríos
|Команда
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:2
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 10 тур
|90'
|20.04.2024
|1' - 90'
|Унион Ла Калера
|0:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 9 тур
|71' 39'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Унион Эспаньола
|4:2
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 8 тур
|45'
|07.04.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|2:0
|Аудакс Итальяно
|Чили. Примера, 7 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
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|Ж
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|Дата
|Минуты
|Матч