Статистика по турнирам

Эквадор. Лига Про 2026 Копа Судамерикана 2025 Кубок Либертадорес 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Эквадор. Лига Про 2025 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Эквадор. Серия А 2024