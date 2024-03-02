Зоран Петрович - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Петрович
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1997 (27 лет)
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Петрович
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1997 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Согдиана
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|56' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Андижан (Андижан)
|0:1
|Согдиана (Джизак)
|30.03.2024
|80' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|15.03.2024
|46' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|02.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)