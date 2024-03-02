Нодир Сойибов - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Нодир
|Фамилия
|Сойибов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 2003 (20 лет)
|Имя
|Нодир
|Фамилия
|Сойибов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Согдиана
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|1' -56'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|04.05.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|0:1
|Согдиана (Джизак)
|05.04.2024
|1' -59'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)