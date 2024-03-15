Алишер Салимов - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Алишер
|Отчество
|Кахрамон оглы
|Фамилия
|Салимов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Алишер
|Отчество
|Кахрамон оглы
|Фамилия
|Салимов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июля 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Согдиана
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Андижан (Андижан)
|0:1
|Согдиана (Джизак)
|05.04.2024
|46' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|30.03.2024
|68' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)