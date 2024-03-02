Исломжон Кобилов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Исломжон
|Отчество
|Ильхомжон оглы
|Фамилия
|Кобилов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Исломжон
|Отчество
|Ильхомжон оглы
|Фамилия
|Кобилов
|Команда
|Согдиана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1997 (27 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Согдиана
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Навбахор (Наманган)
|04.05.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|0:1
|Согдиана (Джизак)
|79'
|05.04.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:0
|Кызылкум (Зарафшон)
|30.03.2024
|1' -90'
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|15.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|08.03.2024
|1' -90'
|Металлург Б (Бекабад)
|0:0
|Согдиана (Джизак)
|02.03.2024
|1' -90'
|Согдиана (Джизак)
|1:2
|Нефтчи (Фергана)