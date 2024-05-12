Хайро Жан - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хайро
|Фамилия
|Жан
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Хайро
|Фамилия
|Жан
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Актобе
|1:1
|Кайсар
|Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Атырау
|1:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Женис
|1:2
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Актобе
|2:0
|Кызыл-Жар
|Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|9
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Кайсар (Кызылорда)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Атырау (Атырау)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|04.08.2024
|1' -90'
|Женис (Астана)
|1:2
|Актобе (Актобе)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|30.06.2024
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|3:4
|Тобол (Костанай)
|23.06.2024
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Шахтер (Караганда)
|16.06.2024
|1' -90'
|Елимай (Семей)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|02.06.2024
|76' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:1
|Актобе (Актобе)
|77'
|18.05.2024
|Был в запасе
|Актобе (Актобе)
|0:0
|Ордабасы (Шымкент)
|12.05.2024
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Актобе (Актобе)
|61'
|04.05.2024
|1' -46'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Астана (Астана)
|28.04.2024
|72' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:1
|Актобе (Актобе)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:3
|Актобе (Актобе)
|07.04.2024
|58' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Атырау (Атырау)
|31.03.2024
|46' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:0
|Женис (Астана)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Кайсар (Кызылорда)
|1:3
|Актобе (Актобе)