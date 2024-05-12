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    Хайро Жан - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хайро
    Фамилия Жан
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1998 (26 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 1' - 90' Актобе 1:1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
    11.08.2024 Был в запасе Атырау 1:1 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
    04.08.2024 1' - 90' Женис 1:2 Актобе Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
    28.07.2024 Был в запасе Актобе 2:0 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 9 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2024 1' -90' Актобе (Актобе) 1:1 Кайсар (Кызылорда)
    11.08.2024 Был в запасе Атырау (Атырау) 1:1 Актобе (Актобе)
    04.08.2024 1' -90' Женис (Астана) 1:2 Актобе (Актобе)
    28.07.2024 Был в запасе Актобе (Актобе) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    30.06.2024 Был в запасе Актобе (Актобе) 3:4 Тобол (Костанай)
    23.06.2024 Был в запасе Актобе (Актобе) 1:0 Шахтер (Караганда)
    16.06.2024 1' -90' Елимай (Семей) 1:1 Актобе (Актобе)
    02.06.2024 76' -90' Туран (Туркестан) 0:1 Актобе (Актобе)
    77'
    18.05.2024 Был в запасе Актобе (Актобе) 0:0 Ордабасы (Шымкент)
    12.05.2024 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:2 Актобе (Актобе)
    61'
    04.05.2024 1' -46' Актобе (Актобе) 1:1 Астана (Астана)
    28.04.2024 72' -90' Жетысу (Талдыкорган) 2:1 Актобе (Актобе)
    20.04.2024 Был в запасе Кайрат (Алматы) 1:3 Актобе (Актобе)
    07.04.2024 58' -90' Актобе (Актобе) 1:1 Атырау (Атырау)
    31.03.2024 46' -90' Актобе (Актобе) 3:0 Женис (Астана)
    01.03.2024 Был в запасе Кайсар (Кызылорда) 1:3 Актобе (Актобе)
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