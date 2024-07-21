Honglüe Zhao - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Honglüe Zhao
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Honglüe Zhao
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|1' - 90'
|Циндао Вест Кост
|2:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|86'
|02.08.2024
|1' - 82'
|Циндао Вест Кост
|1:1
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 21 тур
|27.07.2024
|1' - 46'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|2:1
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|Был в запасе
|Циндао Вест Кост
|3:3
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч