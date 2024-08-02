Jie Sun - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Jie Sun
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jie Sun
|Команда
|Циндао Вест Кост
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|46' - 90'
|Наньтун Чжиюнь
|0:3
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 23 тур
|53'
|11.08.2024
|73' - 90'
|Циндао Вест Кост
|2:2
|Бейджин Гуоань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|02.08.2024
|Был в запасе
|Циндао Вест Кост
|1:1
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч